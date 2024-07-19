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04:53, 19 июля 2024Наука и техника

В США модернизируют «невидимки» B-2

TWZ: бомбардировщики B-2 Spirit ВВС США получат пакет обновлений SR 1

Фото: USGov Military-Air Force / Wikipedia

Малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США получат пакет обновлений Spirit Realm 1 (SR 1). Об этом сообщает The War Zone (TWZ).

«В ознаменование 35-й годовщины своего первого полета бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit ВВС США проводит модернизацию своих возможностей, чтобы гарантировать, что он останется ключевым элементом воздушной составляющей американской триады ядерного сдерживания, а также сможет выполнять задачи по нанесению обычных ударов на большие расстояния», — пишет издание.

После модернизации самолет получит открытую архитектуру, которая позволит оперативно добавлять новое вооружение и системы в состав оборудования B-2. Это даст возможность сохранить актуальность самолета до его замены перспективным B-21 Raider в начале 2030-х годов. Компания Northrop Grumman также утверждает, что SR 1 повышает живучесть самолета, но не раскрывает, каким образом улучшили этот параметр. Кроме этого, обновленные B-2 получат новые дисплеи в кабине пилотов.

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В публикации предположили, что B-2 сможет нести противобункерные бомбы GBU-72/B весом 2,3 тонны. Боеприпас получит комплект наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM), который превращает свободнопадающие бомбы в высокоточные.

В мае стало известно, что ВВС США решили списать один B-2 в 2025 финансовом году. Бомбардировщик получил повреждения в наземной аварии. Военные приняли решение не ремонтировать Spirit.

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      Даниил Иринин
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