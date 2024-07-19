В США заявили, что США могут производить больше вооружений, чем РФ

Соединенные Штаты могут проводить больше вооружений, чем Россия, однако для этого потребуется время. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший, пишет РИА Новости.

Так он ответил на слова кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса. Ранее политик рассказал, что у Штатов нет достаточных производственных мощностей, чтобы отправлять больше оружия на Украину.

«У нас есть возможность производить больше. Вы можете оглянуться назад на историю того, где нам удалось достичь превосходства в объеме производства, но есть некоторые вещи, которые должны произойти, чтобы все это сошлось воедино», — отметил Браун-младший.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Пентагон признал блестящую работу России по нейтрализации оружия Запада. При этом он добавил, что не верит в способность американских многофункциональных истребителей F-16 изменить ситуацию.

В начале июля американский телеканал CNN сообщил о якобы имевшемся плане покушения на директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, являющегося крупным поставщиком оружия Украине.