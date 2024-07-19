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22:22, 19 июля 2024Мир

В США заявили о возможности выпускать большое количество вооружений

В США заявили, что США могут производить больше вооружений, чем РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты могут проводить больше вооружений, чем Россия, однако для этого потребуется время. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший, пишет РИА Новости.

Так он ответил на слова кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса. Ранее политик рассказал, что у Штатов нет достаточных производственных мощностей, чтобы отправлять больше оружия на Украину.

«У нас есть возможность производить больше. Вы можете оглянуться назад на историю того, где нам удалось достичь превосходства в объеме производства, но есть некоторые вещи, которые должны произойти, чтобы все это сошлось воедино», — отметил Браун-младший.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Пентагон признал блестящую работу России по нейтрализации оружия Запада. При этом он добавил, что не верит в способность американских многофункциональных истребителей F-16 изменить ситуацию.

В начале июля американский телеканал CNN сообщил о якобы имевшемся плане покушения на директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, являющегося крупным поставщиком оружия Украине.

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      Марина Совина
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