Похищение мужчины в российском городе попало на видео

В Новосибирске 10 человек на трех машинах похитили мужчину на улице

В Новосибирске группа из 10 человек на трех машинах похитила человека на улице и увезла в неизвестном направлении. Преступление попало в объектив уличной видеокамеры, запись с которой предоставили «Ленте.ру» в прокуратуре региона.

На кадрах видно, как несколько мужчин ведут одного и заталкивают его в машину, которая тут же срывается с места и уезжает.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека. По данным следствия, преступление было совершено вечером 18 июля на улице Советская в Железнодорожном районе города. В настоящее время полицейские разыскивают похищенного.

Вместе с тем силовикам удалось задержать десять подозреваемых во дворе дома в Первомайском районе Новосибирска. В скором времени будет решен вопрос об их аресте.

9 июля сообщалось, что в подмосковном Домодедово полицейские задержали пять человек в возрасте от 19 до 32 лет, которых подозревают в похищении человека.