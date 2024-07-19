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22:15, 19 июля 2024Бывший СССР

Во Львове раздались звуки стрельбы

Во Львове раздались звуки стрельбы после покушения на экс-депутата Рады Фарион

Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости

Во Львове раздались звуки стрельбы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Стран.ua».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов производят задержания. На данный момент неизвестно, связана ли стрельба с покушением на бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион.

Ранее сообщалось, что во Львове неизвестный выстрелил в Фарион. По словам львовской журналистки Марты Олиярник, бывшему депутату выстрелили в висок. Нападавший был в перчатках, оружие без глушителя. Фарион находится в больнице в критическом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение. Он заявил, что для установления обстоятельств этого преступления задействованы необходимые для этого силы.

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      Марина Совина
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