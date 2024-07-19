Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:34, 19 июля 2024Мир

Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

Журналист Такер Карлсон: Трамп после покушения на него стал лидером нации

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп стал лидером нации после попытки покушения на него. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.

По его словам, случившееся привело к переменам в стране. «После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим», — утверждает Карлсон.

Он рассказал, что созвонился с Трампом через несколько часов после нападения. В ходе разговора политик говорил лишь о том, как поражен произошедшим, а также заявил, что гордится присутствовавшими на митинге, которые не убежали после выстрелов, заявил журналист. «Он не сказал ни единого слова о себе», — подчеркнул он.

Ранее портал Axios сообщил, что Секретная служба США узнала о подозрительном человеке на месте проведения предвыборного митинга Трампа за девять минут до его выступления.

Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля. В тот момент Трамп выступал на митинге в Пенсильвании. В него выстрелили, когда он говорил о своем сопернике Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      СК возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на депутата Госдумы. Пробитую камнем голову сочли хулиганством

      Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

      Билли Айлиш приспустила штаны и показала на камеру нижнее белье

      В Секретной службе США указали на важную деталь в покушении на Трампа

      Мужчина поссорился с женой из-за чужой женской груди и разозлил пользователей сети

      Бойфренд порнозвезды прикинулся смертельно больным ради измен

      Зеленский пожаловался на отсутствие обещанных Западом истребителей

      В Херсонской области рассказали о потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр

      В США узнали о решении Байдена прекратить предвыборную кампанию

      Над Курской областью сбили шесть беспилотников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше