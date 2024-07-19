Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

Бывший американский президент Дональд Трамп стал лидером нации после попытки покушения на него. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.
По его словам, случившееся привело к переменам в стране. «После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим», — утверждает Карлсон.
Он рассказал, что созвонился с Трампом через несколько часов после нападения. В ходе разговора политик говорил лишь о том, как поражен произошедшим, а также заявил, что гордится присутствовавшими на митинге, которые не убежали после выстрелов, заявил журналист. «Он не сказал ни единого слова о себе», — подчеркнул он.
Ранее портал Axios сообщил, что Секретная служба США узнала о подозрительном человеке на месте проведения предвыборного митинга Трампа за девять минут до его выступления.
Покушение на жизнь экс-президента было совершено 13 июля. В тот момент Трамп выступал на митинге в Пенсильвании. В него выстрелили, когда он говорил о своем сопернике Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.