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04:07, 19 июля 2024Мир

В Секретной службе США указали на важную деталь в покушении на Трампа

Axios: о подозрительном лице на митинге узнали за минуты до выступления Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press

Секретная служба Соединенных Штатов получила информацию о подозрительном человеке на месте проведения митинга Дональда Трампа в Пенсильвании, за девять минут до его выступления. Об этой важной детали пишет портал Axios.

Об этом сотрудники службы рассказали законодателям Палаты представителей на закрытом брифинге в среду, 17 июля. Так, спецслужбы получили информацию о подозрительном человеке на внешнем периметре территории в 17:51 по местному времени (00:51 мск), при этом Трамп вышел на сцену в 18:00 (01:00 мск).

Выстрелы раздались через 11 минут после начала выступления политика. Согласно обнародованной аудиозаписи, спецслужбы охарактеризовали место, откуда стрелял злоумышленник, как «зону, вызывающую беспокойство».

Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного мероприятия в Батлере (штат Пенсильвания). В ходе выступления политик был ранен в ухо, стрелка ликвидировали снайперы Секретной службы.

Позже американские СМИ сообщили, что снайпер, входивший в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании, передавал данные о стрелке до покушения.

Как уточнялось, снайпер заметил смотревшего в прицел стрелка и сделал его фотографию. Он передал информацию о нем в командный пункт за минуты до выстрелов. После этого двое полицейских попытались забраться на крышу, но преступник в это время уже начал стрелять.

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      Марина Совина
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