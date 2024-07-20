Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 20 июля 2024Мир

Американский генерал оценил обещание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

В США оценили слова Трампа об остановке украинского конфликта за 24 часа

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун — младший оценил высказывание кандидата в президенты страны Дональда Трампа о том, что он может прекратить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме безопасности в городе Аспен, штат Колорадо, Браун заявил, что был бы рад, если бы Трамп исполнил это обещание. «Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», — цитирует агентство слова офицера.

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему удастся урегулировать конфликт еще до инаугурации в январе 2025 года.

Материалы по теме:
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
«Демократия восторжествовала» Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
«Демократия восторжествовала»Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
20 января 2021

Ранее Дональд Трамп заявил на национальном съезде Республиканской партии, что во время его предыдущего президентского срока страны боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов. Трамп также пообещал решить каждый международный кризис после прихода к власти.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Он может обречь страну на темные времена». Главный спонсор отказался поддерживать Байдена и призвал его выйти из гонки

      Семь человек пострадали при обстреле ВСУ Шебекино

      По делу о покушении на депутата Госдумы в Самаре арестовали еще двоих фигурантов

      Бывший муж Хайди Клум тайно женился на российской модели

      Жительница аварийного дома решила переехать в мэрию

      В Германии заявили о развале украинского фронта в Донбассе

      Появились кадры начала конфликта перед избиением экс-гендиректора сети фитнес-клубов

      Во Франции заявили о восторге украинцев из-за Трампа

      Американский генерал оценил обещание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

      В офисе Зеленского допустили приезд Трампа на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше