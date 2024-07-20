Американский генерал оценил обещание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

В США оценили слова Трампа об остановке украинского конфликта за 24 часа

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун — младший оценил высказывание кандидата в президенты страны Дональда Трампа о том, что он может прекратить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на форуме безопасности в городе Аспен, штат Колорадо, Браун заявил, что был бы рад, если бы Трамп исполнил это обещание. «Если он сможет сделать это за 24 часа, это будет здорово», — цитирует агентство слова офицера.

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему удастся урегулировать конфликт еще до инаугурации в январе 2025 года.

Ранее Дональд Трамп заявил на национальном съезде Республиканской партии, что во время его предыдущего президентского срока страны боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов. Трамп также пообещал решить каждый международный кризис после прихода к власти.