Бывший тренер сборной России раскритиковал Захаряна

Бывший тренер сборной России Корнеев раскритиковал Захаряна

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Его слова приводит Metaratings.

Специалист выразил надежду, что россиянин в следующем сезоне улучшит личную статистику. «Пока он получает время на поле в кредит, не давая ничего взамен!» — заявил Корнеев. Тренер добавил, что в предыдущем клубе Захарян не был лидером.

В минувшем сезоне 21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей во всех турнирах. Атакующий полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2029 года.

Корнеев работал в сборной России с 2006 по 2010 год. Он был ассистентом главного тренера команды Гуса Хиддинка.