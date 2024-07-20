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09:13, 20 июля 2024Спорт

Бывший тренер сборной России раскритиковал Захаряна

Бывший тренер сборной России Корнеев раскритиковал Захаряна
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Vincent West / Reuters

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев раскритиковал полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна. Его слова приводит Metaratings.

Специалист выразил надежду, что россиянин в следующем сезоне улучшит личную статистику. «Пока он получает время на поле в кредит, не давая ничего взамен!» — заявил Корнеев. Тренер добавил, что в предыдущем клубе Захарян не был лидером.

В минувшем сезоне 21-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей во всех турнирах. Атакующий полузащитник забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт россиянина с клубом действует до июня 2029 года.

Корнеев работал в сборной России с 2006 по 2010 год. Он был ассистентом главного тренера команды Гуса Хиддинка.

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      Алексей Гусев
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