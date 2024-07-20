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02:13, 20 июля 2024Мир

Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии

ТАСС: двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за махинации с хаджем

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Двоих россиян отправили в тюрьму в Саудовской Аравии за махинации с организацией хаджа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя Хадж-миссии России Хизбулу Асуева.

Он отметил, что одного из граждан России задержали между Джиддой и Меккой, его приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы. Второй содержится под стражей, его судьба в данный момент неизвестна. Подчеркивается, что оба нелегально организовывали хадж, подделывали бэйджи и совершали другие нарушения закона.

Асуев добавил, что для участия в хадже необходимо получить специальные визы. При этом многие пытались посетить мероприятия, имея лишь туристическую.

«Было более 500 тысяч нелегальных паломников на территории Саудовской Аравии, 500-700 тысяч человек. В том числе из России было тоже три-четыре тысячи нелегалов, точно никто не может сказать», — сказал Асуев.

В июне французское агентство AFP сообщило, что более тысяч человек стали жертвами жары и давки. В материале отмечается, что более половины из этого количества — незарегистрированные паломники.

Позднее премьер-министр Египта Мостафа Мадбули приказал лишить 16 туристических компаний лицензий после того, как стало известно, что более тысячи человек стали жертвами жары во время хаджа в Саудовской Аравии.

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      Евгений Силаев
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