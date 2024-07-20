Китай держал в плену тысячи советских граждан. Как на это отреагировал Сталин?

В Сумбэйском лагере для советских граждан, созданном летом 1929 года китайскими властями на территории Маньчжурии, практиковалось полицейское насилие, имелись отдельные факты избиения, расправы над советскими гражданами и вымогательства взяток у его состоятельных обитателей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета Сергей Смирнов.

При этом историк подчеркнул, что во время эскалации конфликта между СССР и Китаем за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД) летом и осенью 1929 года советская сторона сознательно преувеличивала масштабы ситуации.

Демонстрация протеста московских трудящихся против провокации китайской военщины на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). 1929 год. Фотокопия. Фото: РИА Новости

По его словам, на самом деле в лагере находилось менее 2000 людей, часть которых была в дальнейшем выслана в СССР, а часть освобождена. При этом советские граждане содержались в относительно человеческих условиях.

Китайцы ведь тоже понимали, как все это может аукнуться Сергей Смирнов доктор исторических наук

Смирнов добавил, что советская сторона сразу приняла зеркальные меры, начав преследование тысяч китайских граждан в СССР, подвергшихся аресту. Он сослался на лучшую, по его мнению, научную работу по этому вопросу — статью историка Марии Кротовой «Из истории конфликта на КВЖД: китайский концентрационный лагерь для советских граждан», опубликованную в 2013 году.

Ссылаясь на данные газеты «Известия», она сообщает, что к началу декабря 1929 года в заключении в Харбине продолжали оставаться 1683 человека, из них в Сумбэйском лагере — 1450, остальные — в городских тюрьмах.

На основании изучения различных документальных источников, исследователь пришла к выводу, что Сумбэйский концентрационный лагерь и условия содержания в нем советских граждан стали разменной монетой советской дипломатии и советской пропаганды во время конфликта, а также средством давления на центральное Нанкинское и Мукденское правительства в борьбе за восстановление своей части суверенитета над КВЖД.

Однако реальное положение заключенных советских граждан в этом лагере не было столь тяжелым, как это представляли власти СССР и советская пропаганда Мария Кротова доктор исторических наук

Кротова в своей статье подчеркивает, что советские граждане были освобождены из Сумбэйского концлагеря в конце декабря 1929 года на основании советско-китайского Хабаровского протокола от 22 декабря 1929 года об урегулировании конфликта на КВЖД. Все они были восстановлены на службе, им было выплачено полностью жалованье за полгода.

Китайские военные в 1920-е годы Фото: Книга «Конфликт на КВЖД. Война, которую решили забыть»

Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) — советско-китайский военно-политический конфликт за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой, бывшей совместным советско-китайским предприятием. В ответ на захват летом 1929 года гоминьдановскими войсками генерала Чжан Сюэляна КВЖД в ходе последовавших боевых действий Красная армия разгромила противника. Подписанный 22 декабря 1929 года Хабаровский протокол завершил конфликт и восстановил существовавший до столкновений статус стратегически важной железной дороги.