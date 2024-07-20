Китай держал в плену тысячи советских граждан. Как на это отреагировал Сталин?

В Сумбэйском лагере для советских граждан, созданном летом 1929 года китайскими властями на территории Маньчжурии, практиковалось полицейское насилие, имелись отдельные факты избиения, расправы над советскими гражданами и вымогательства взяток у его состоятельных обитателей. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета Сергей Смирнов.
При этом историк подчеркнул, что во время эскалации конфликта между СССР и Китаем за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД) летом и осенью 1929 года советская сторона сознательно преувеличивала масштабы ситуации.
По его словам, на самом деле в лагере находилось менее 2000 людей, часть которых была в дальнейшем выслана в СССР, а часть освобождена. При этом советские граждане содержались в относительно человеческих условиях.
Китайцы ведь тоже понимали, как все это может аукнуться
Смирнов добавил, что советская сторона сразу приняла зеркальные меры, начав преследование тысяч китайских граждан в СССР, подвергшихся аресту. Он сослался на лучшую, по его мнению, научную работу по этому вопросу — статью историка Марии Кротовой «Из истории конфликта на КВЖД: китайский концентрационный лагерь для советских граждан», опубликованную в 2013 году.
Ссылаясь на данные газеты «Известия», она сообщает, что к началу декабря 1929 года в заключении в Харбине продолжали оставаться 1683 человека, из них в Сумбэйском лагере — 1450, остальные — в городских тюрьмах.
На основании изучения различных документальных источников, исследователь пришла к выводу, что Сумбэйский концентрационный лагерь и условия содержания в нем советских граждан стали разменной монетой советской дипломатии и советской пропаганды во время конфликта, а также средством давления на центральное Нанкинское и Мукденское правительства в борьбе за восстановление своей части суверенитета над КВЖД.
Однако реальное положение заключенных советских граждан в этом лагере не было столь тяжелым, как это представляли власти СССР и советская пропаганда
Кротова в своей статье подчеркивает, что советские граждане были освобождены из Сумбэйского концлагеря в конце декабря 1929 года на основании советско-китайского Хабаровского протокола от 22 декабря 1929 года об урегулировании конфликта на КВЖД. Все они были восстановлены на службе, им было выплачено полностью жалованье за полгода.
Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) — советско-китайский военно-политический конфликт за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой, бывшей совместным советско-китайским предприятием. В ответ на захват летом 1929 года гоминьдановскими войсками генерала Чжан Сюэляна КВЖД в ходе последовавших боевых действий Красная армия разгромила противника. Подписанный 22 декабря 1929 года Хабаровский протокол завершил конфликт и восстановил существовавший до столкновений статус стратегически важной железной дороги.