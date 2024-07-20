Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:08, 20 июля 2024Мир

Маск призвал установить предельный возраст кандидатов в президенты США

Илон Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Leon Neal / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск призвал установить предельный возраст для кандидатов в президенты США. Об этом он написал в социальной сети X.

«Должен быть определен максимальный возраст [для президента США]», — подчеркнул миллиардер.

Ранее президент США Джо Байден выступил с критикой в адрес Маска, обвинив его в попытке купить выборы. Бизнесмен неоднократно давал понять, что на предстоящих выборах свой голос отдаст за республиканца Дональда Трампа. Позже предприниматель в юмористическом ключе ответил на критику лидера Соединенных Штатов.

В марте Маск назвал Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-депутат Рады Ирина Фарион умерла в больнице. Она находилась в критическом состоянии после покушения

      У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

      ФСБ рассекретила новые документы о покушении на Гитлера

      Демократы выдвинут Байдена кандидатом в президенты

      Трамп сообщил о телефоном разговоре с Зеленским

      Кличко назвал убийство Фарион провокацией и вызовом демократии

      Маск призвал установить предельный возраст кандидатов в президенты США

      В России назвали возможные последствия президентских выборов в США

      Сооснователь «Яндекса» сделал заявление о России

      В Финляндии моторная лодка незаконно пересекла границу с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше