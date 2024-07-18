Байден раскритиковал Илона Маска за попытку «купить выборы»

Байден раскритиковал Илона Маска за поддержку Трампа и попытку «купить выборы»

Американский президент Джо Байден выступил с критикой в адрес миллиардера Илона Маска, обвинив его в попытке «купить выборы». Об этом пишет РИА Новости.

Байден обратился к Маску. «Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — раскритиковал он его. Байден прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком Трампа и Маска и призывом «победить» экс-президента.

Маск неоднократно давал понять, что на предстоящих выборах свой голос отдаст за республиканца Трампа.

Ранее Маск назвал президента США Джо Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов. Бизнесмен прокомментировал пост в социальной сети, где американского лидера обвинили в том, что им «управляют СМИ и революционный класс активистов».