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04:37, 18 июля 2024Мир

Байден раскритиковал Илона Маска за попытку «купить выборы»

Байден раскритиковал Илона Маска за поддержку Трампа и попытку «купить выборы»
СюжетВыборы президента США 2024
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Global Look Press

Американский президент Джо Байден выступил с критикой в адрес миллиардера Илона Маска, обвинив его в попытке «купить выборы». Об этом пишет РИА Новости.

Байден обратился к Маску. «Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — раскритиковал он его. Байден прикрепил ссылку на сайт для пожертвований демократам, которая проиллюстрирована снимком Трампа и Маска и призывом «победить» экс-президента.

Маск неоднократно давал понять, что на предстоящих выборах свой голос отдаст за республиканца Трампа.

Ранее Маск назвал президента США Джо Байдена «мрачной марионеткой» средств массовой информации и активистов. Бизнесмен прокомментировал пост в социальной сети, где американского лидера обвинили в том, что им «управляют СМИ и революционный класс активистов».

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      Марина Совина
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