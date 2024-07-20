При посадке самолета в российском регионе произошло ЧП

В Якутии при посадке самолета Ан-24 произошел разрыв пневматиков опор шасси

Разрыв пневматиков основных опор шасси произошел при посадке пассажирского самолета Ан-24 в городе Мирный в Якутии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

На борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. ЧП произошло около 14:00 по местному времени (8:00 московского времени) 20 июля. Принадлежащее компании «Алроса» воздушное судно выполняло рейс по маршруту Ленск—Мирный. На момент публикации сообщения самолет находился на взлетно-посадочной полосе. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Ранее 19 июля в Якутии пропал вертолет Robinson R44II, на борту которого находились три пассажира и пилот. Поисково-спасательные работы отложили до 20 июля из-за погодных условий.