Во Франции заявили о восторге украинцев из-за Трампа

Французский политик Филиппо: украинцы поддержат мирную инициативу Трампа

Украинцы поддержат мирную инициативу кандидата в президенты США Дональда Трампа. Таким предположением французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо поделился в соцсети Х.

По словам политика, накануне Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сказать, что «прекратит войну» на Украине, как только будет избран. «Украинский народ, которому надоела война, очевидно, будет в восторге!» — написал он.

Ранее стало известно о телефонном разговореДональда Трампа и Владимира Зеленского. Украинский президент рассказал, что поздравил Трампа с выдвижением в качестве кандидата от республиканцев и пожелал ему удачи в ходе предвыборной кампании. Он также пообещал обсудить в ходе личной встречи урегулирование конфликта на Украине. Трамп назвал беседу с президентом Украины «очень хорошей».