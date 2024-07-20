Врач рассказал об опасности вспышки редкой болезни в США и Канаде

Врач Хухрев: вспышка листериоза в США и Канаде не представляет широкой угрозы

Вспышка листериоза в США и Канаде не представляет серьезной угрозы для большинства жителей планеты, считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об опасности этого редкого заболевания.

«Это достаточно редкая инфекция, поэтому ее и врачи плохо знают, и пациенты. Она возникает в основном у младенцев, у стариков и у людей с ослабленным иммунитетом, у здорового человека практически не встречается. Она передается фекально-оральным путем, то есть через грязные руки может попасть в организм. Это также история матерей, потому что они могут становиться бессимптомными носителями и внутриутробно передавать это плоду. И когда ребеночек рождается с этим, если врач вовремя не разберется, будут проблемы. Профилактика простая — моем руки перед едой и все будет хорошо», — объяснил специалист.

Терапевт считает, что вспышка не сможет широко распространиться и все будет ограничено единичными случаями. Он также описал симптомы заболевания.

Из симптомов повышение температуры, мышечные боли, тошнота, рвота, но бывают менингиты. Это редкое осложнение, но достаточно грозное. Важно вовремя распознать болезнь и начать лечить антибиотиками Алексей Хухрев врач-терапевт

Центр по контролю за заболеваниями США объявил о вспышке листериоза, которая охватила уже 12 штатов и унесла жизни двух человек. Еще 28 человек госпитализированы. Больше всего пациентов выявлено в Мэриленде и Нью-Йорке.

Власти Канады также сообщали о двух жертвах инфекции, еще девять человек находятся под наблюдением врачей в больницах. Предположительно источником заражения стало овсяное, кокосовое и миндальное молоко марки Silk, сейчас эту продукцию изъяли из магазинов.

В мае в Москве мужчина скончался из-за листериоза. Он отравился рулетом из морепродуктов.