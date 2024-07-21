Мэрия Анапы: подача электроэнергии в городе восстановлена, митинг завершился

Мэрия Анапы сообщила о восстановлении подачи электроэнергии и завершении митинга из-за проблем с энергоснабжением, пишет РИА Новости.

«(Люди — прим. "Ленты.ру") разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена», — подчеркнули власти города.

Накануне, 20 июля, жители собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, требуя возобновить подачу электричества и воды. Они пропускали только скорые и общались с сотрудниками полиции. Собравшиеся рассказали, что отключения продолжаются четвертые сутки.

Также жители одного из микрорайонов Краснодара вышли на митинг из-за продолжающихся почти месяц отключений света и воды.

