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03:40, 21 июля 2024Россия

Мэрия Анапы сообщила о восстановлении подачи электроэнергии

Мэрия Анапы: подача электроэнергии в городе восстановлена, митинг завершился

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Мэрия Анапы сообщила о восстановлении подачи электроэнергии и завершении митинга из-за проблем с энергоснабжением, пишет РИА Новости.

«(Люди — прим. "Ленты.ру") разошлись. Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена», — подчеркнули власти города.

Накануне, 20 июля, жители собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, требуя возобновить подачу электричества и воды. Они пропускали только скорые и общались с сотрудниками полиции. Собравшиеся рассказали, что отключения продолжаются четвертые сутки.

Также жители одного из микрорайонов Краснодара вышли на митинг из-за продолжающихся почти месяц отключений света и воды.

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      Марина Совина
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