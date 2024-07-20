Жители еще одного российского города перекрыли улицу из-за отключения света

Жители Анапы вышли на митинг из-за перебоев в подаче электричества и воды

Жители Анапы перекрыли одну из улиц города, требуя возобновить подачу электричества и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца. Они пропускают только скорые и общаются с сотрудниками полиции. Собравшиеся рассказали, что отключения продолжаются четвертые сутки. К людям приехал сотрудник «НЭСК-электросети». Он просит собравшихся разойтись и утверждает, что к домам уже «едут генераторы». Жители при этом не расходятся.

Ранее жители одного из микрорайонов Краснодара вышли на митинг из-за продолжающихся почти месяц отключений света и воды. К собравшимся приехал мэр города Евгений Наумов. Он пообещал не уезжать, пока электричество не подключат. Вскоре подачу начали восстанавливать.

Власти региона объяснили перебои аномальной жарой, из-за которой энергосистема испытывает колоссальные нагрузки. Кроме того, подача электроэнергии в край зависит от работы Ростовской АЭС, объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее из-за отключения энергоблока на станции без света остались жители Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.