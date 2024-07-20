Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:35, 20 июля 2024Экономика

Жители еще одного российского города перекрыли улицу из-за отключения света

Жители Анапы вышли на митинг из-за перебоев в подаче электричества и воды

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жители Анапы перекрыли одну из улиц города, требуя возобновить подачу электричества и воды. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца. Они пропускают только скорые и общаются с сотрудниками полиции. Собравшиеся рассказали, что отключения продолжаются четвертые сутки. К людям приехал сотрудник «НЭСК-электросети». Он просит собравшихся разойтись и утверждает, что к домам уже «едут генераторы». Жители при этом не расходятся.

Материалы по теме:
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру. О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру.О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
1 апреля 2024
«Я за свет теперь не плачу» Россиянин решил использовать солнечную энергию. Как он на этом зарабатывает?
«Я за свет теперь не плачу»Россиянин решил использовать солнечную энергию. Как он на этом зарабатывает?
16 апреля 2024

Ранее жители одного из микрорайонов Краснодара вышли на митинг из-за продолжающихся почти месяц отключений света и воды. К собравшимся приехал мэр города Евгений Наумов. Он пообещал не уезжать, пока электричество не подключат. Вскоре подачу начали восстанавливать.

Власти региона объяснили перебои аномальной жарой, из-за которой энергосистема испытывает колоссальные нагрузки. Кроме того, подача электроэнергии в край зависит от работы Ростовской АЭС, объяснил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Ранее из-за отключения энергоблока на станции без света остались жители Краснодарского края, Крыма и Ростовской области.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Китай держал в плену тысячи советских граждан. Как на это отреагировал Сталин?

      В США назвали срок завершения обучения пилотов ВСУ на F-16

      Жителей Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

      Роспотребнадзор высказался о случаях заболевания листериозом в России

      Жители еще одного российского города перекрыли улицу из-за отключения света

      Посол России в США назвал вину Гершковича доказанной

      Назван срок начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      66-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в прозрачном платье

      Военкомы сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше