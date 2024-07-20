Губернатор Краснодарского края назвал причины перебоев с электроснабжением

Кондратьев назвал нехватку мощностей причиной перебоев с электричеством

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал главные причины перебоев с электроснабжением в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что из-за аномальной жары, которая держится уже неделю, энергосистема испытывает колоссальные нагрузки. «Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС», — написал губернатор Кубани.

Кондратьев также отметил, что наиболее серьезная ситуация с отключениями электричества сложилась в Краснодаре в районе улицы Россинского. По его словам, на месте находится глава города Евгений Наумов, который постоянно докладывает об обстановке.

Кроме того, губернатор заявил, что находится на связи с энергетиками. «Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к недовольным горожанам, которые перекрыли дорогу из-за отключений электроэнергии в микрорайоне Россинского. Он пообещал, что никуда не уедет, пока электроэнергию не дадут.

