Возмущенным жителям Краснодара начали давать электричество

В Краснодаре оставшимся без света жителям начали подключать электроэнергию

Оставшиеся без света дома в краснодарском микрорайоне Россинского начали подключать к сети, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Сообщается, что насосные станции начнут работать автоматически, в ближайшее время в многоэтажки поступит вода. Мэр города Евгений Наумов при этом сдержал обещание и дождался подключения вместе с жителями, несмотря на начавшийся в городе дождь.

Ранее Наумов приехал к собравшимся жителями и пообещал, что никуда не уедет, пока не дадут электроэнергию. «Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — предложил он.

На митинг в Краснодаре 20 июля вышли жители микрорайона Россинского из восьми домов жилых комплексов (ЖК) «Дружный-1» и «Дружный-2». Они пожаловались, что живут с перебоями электроэнергии уже месяц. По словам жителей, в домах нет света по 12-15 часов в сутки. Люди перекрыли улицу Краеведа Соловьева и начали скандировать «Дайте свет!». Жители также жаловались на перебои с водоснабжением. Некоторых участников стихийного митинга задержала полиция и Росгвардия.