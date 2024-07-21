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14:39, 21 июля 2024Бывший СССР

В России высказались о политическом будущем Зеленского

Сенатор Джабаров: политического будущего у Зеленского на Украине нет
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Политического будущего у президента Украины Владимира Зеленского на Украине нет, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим прогнозом сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Он столько совершил за годы своего президентства, срок которого уже закончился. По сути, он столкнул Украину в пропасть. Его постоянные угрозы в адрес России. Его отказ от мирного договора с Россией, который был уже парафирован в Стамбуле. Его заявление о необходимости вести борьбу до конца. На этом фоне Украина потеряла огромное количество своих граждан», — высказался Джабаров.

Поэтому я думаю, какой бы референдум ни был, будущего у Зеленского на Украине нет. Ему народ не простит, что он сотворил, что столкнул два братских народа

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, у украинских политиков сегодня возникают разногласия по различным вопросам.

«Так всегда бывает, когда режим терпит поражение. Они это видят, понимают, и эти разногласия будут усиливаться. Я думаю, что референдум Зеленский провести не сможет. Потому что результат у него в любом случае будет крайне негативный. Но посмотрим, как будут развиваться события», — заключил Джабаров.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ради достижения мира на Украине может быть проведен референдум. При этом он указал на минусы такого решения, посчитав, что любой шаг президента страны Владимира Зеленского по урегулированию военного конфликта несет риски для него. Также Кличко вновь раскритиковал лидера страны за то, что тот, по его мнению, сконцентрировал в своих руках слишком много власти.

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