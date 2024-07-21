Генконсульство отреагировало на сообщения об отравлении россиян в Турции

Генконсульство России проверит данные об отравлении граждан в турецком отеле

Генконсульство России в Анталье прокомментировало данные об отравлении россиян в отеле на западе Турции. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В диппредставительстве подчеркнули, что проверят информацию об отравлении россиян в Турции.

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Дипломаты держат вопрос в повестке», — отметил представитель ведомства.

Ранее российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Турции. «Люди между собой общаются, и вот единственный повод для разговора: кого когда рвало», — сообщила отдыхающая Светлана.

До этого в августе российскую туристку, искусанную клопами, с угрозами выгнали из турецкого пятизвездочного отеля Kilikya Palace Göynük. По ее словам, после обращения работники гостиницы якобы в грубой форме попросили ее немедленно выселиться, пригрозив полицией.