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09:46, 21 июля 2024Интернет и СМИ

Ивлеевой закрыли выезд из России

Shot: блогерше Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Известной российской блогерше и ведущей Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за ее долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

«Ивлеева теперь не может выехать за пределы России. На данный момент она не выплатила все свои долги перед ФНС, ее разыскивают приставы», — передает Shot.

Авторы материала отметили, что если Ивлеева захочет уехать из России, ее остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде за пределы страны.

18 июля стало известно, что автомобиль Lamborghini Urus Анастасии Ивлеевой арестовали из-за ее долгов перед ФНС. Сообщается, что задолженность блоерши составляет 21 миллион рублей.

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      Дарья Устьянцева
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