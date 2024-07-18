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16:08, 18 июля 2024Интернет и СМИ

Lamborghini Ивлеевой арестовали из-за налоговых долгов

Автомобиль Lamborghini блогерши Ивлеевой арестовали из-за ее долгов по налогам
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Фото: @_agentgirl_

Автомобиль Lamborghini Urus известной российской блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой арестовали из-за ее долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Shot в Telegram.

Отмечается, что из-за долгов Ивлеевой по налогам ее Lamborghini Urus арестовали. Утверждается, что блогерша приобрела машину за 40 миллионов рублей в кредит на семь лет.

По информации издания, на автомобиль Ивлеевой наложен запрет на регистрационные действия. Сообщается, что долг блогерши перед ФНС составляет 21 миллион рублей.

В апреле 2023 года Анастасия Ивлеева также купила Ferrari Tributo, цена которой разнится от 25 миллионов до 38 миллионов рублей. Ведущая разместила снимок, на котором она позирует рядом с красным спорткаром на фоне главного здания Московского государственного университета.

В августе 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг «50 самых успешных звезд России». Первой среди блогеров оказалась Анастасия Ивлеева, занявшая 18-е место в списке. Ее годовой доход оценили в 2,7 миллиона долларов (более 238 миллионов рублей по нынешнему курсу).

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      Олег Давыдов
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