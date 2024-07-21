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03:21, 21 июля 2024Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в Киеве, пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

По данным ресурса, тревога в украинской столице прозвучала в 02:46 (время совпадает с московским).

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Одессе в ночь на 15 июля произошли взрывы. Спустя час после ракетного удара в городе продолжалась серия взрывов с последующей детонацией.

Также стало известно о взрывах в Староконстантинове и подконтрольном Киеву Херсоне.

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      Марина Совина
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