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17:44, 21 июля 2024Спорт

Клуб из города Сельцо объяснил приезд бразильского футболиста-чемпиона в команду

Бразилец Сантос сыграл в матче чемпионата Брянской области по футболу
Андре Сантос

Андре Сантос. Кадр: Telegram-канал «ФК Сокол Сельцо»

Представитель пресс-службы футбольной команды «Сокол» из города Сельцо Артем Ан объяснил приезд бывшего защитника сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Андре Сантоса в клуб. Его слова приводит Sport24.

Ан заявил, что футболист принял участие в матче чемпионата Брянской области по футболу, так как часто приезжает в Москву. Он рассказывал, что родился и вырос в деревне, поэтому откликнулся на предложение. «Все были счастливы видеть звезду в маленьком-маленьком городке. Реакция у всех просто отличная», — добавил представитель «Сокола».

Сантос известен по выступлениям за «Арсенал», турецкий «Фенербахче», а также швейцарский «Виль». Вместе со сборной Бразилии он выигрывал Кубок конфедераций.

Население города Сельцо в Брянской области составляет около 15 тысяч человек. «Сокол» является любительским клубом и выступает в чемпионате Брянской области.

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      Анастасия Борисова
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