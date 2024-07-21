Клуб из города Сельцо объяснил приезд бразильского футболиста-чемпиона в команду

Бразилец Сантос сыграл в матче чемпионата Брянской области по футболу

Представитель пресс-службы футбольной команды «Сокол» из города Сельцо Артем Ан объяснил приезд бывшего защитника сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Андре Сантоса в клуб. Его слова приводит Sport24.

Ан заявил, что футболист принял участие в матче чемпионата Брянской области по футболу, так как часто приезжает в Москву. Он рассказывал, что родился и вырос в деревне, поэтому откликнулся на предложение. «Все были счастливы видеть звезду в маленьком-маленьком городке. Реакция у всех просто отличная», — добавил представитель «Сокола».

Сантос известен по выступлениям за «Арсенал», турецкий «Фенербахче», а также швейцарский «Виль». Вместе со сборной Бразилии он выигрывал Кубок конфедераций.

Население города Сельцо в Брянской области составляет около 15 тысяч человек. «Сокол» является любительским клубом и выступает в чемпионате Брянской области.