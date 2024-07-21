95 лет назад началась война между СССР и Китаем. Чем она закончилась?

Позиции Советского Союза в Северной Маньчжурии после победы над Китаем в военно-политическом конфликте 1929 года ослабли. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета Сергей Смирнов.

Ученый напомнил, что в открытом вооруженном противостоянии с Китаем за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД) победа оказалась за Советским Союзом. Этим были довольны как «красные», так и «белые» члены российской диаспоры в Маньчжурии, поскольку все они не очень любили китайцев. После подписания Хабаровского протокола в декабре 1929 года в управлении КВЖД был восстановлен прежний порядок.

При этом часть советских железнодорожных сотрудников и русских эмигрантов, оказавшихся на КВЖД в 1929 году, потеряли работу. Некоторые активные противники большевиков были вынуждены уехать за пределы Маньчжурии, поскольку там усилилась деятельность советских спецслужб.

Китайские войска во время конфликта на КВЖД. 1929 год Фото: Soviet forces / Wikimedia

Во время конфликта советские спецслужбы только с западной линии КВЖД (наиболее пострадавшей) вывезли в СССР около 400 человек, включая советских граждан, отказавшихся оставить работу на дороге. Подавляющее большинство этих людей отправилось в ГУЛАГ, часть из них потом расстреляли.

Смирнов пояснил, что после конфликта на КВЖД из Маньчжурии уехали тысячи русских эмигрантов. Одни из них в поисках лучшей и безопасной жизни перебирались в города Северного Китая или в Шанхай, другие — отправлялись в Америку или в Европу.

Но в то же время позиции советской стороны в полной мере не восстановились Сергей Смирнов доктор исторических наук

Часть советских граждан, живших в Северной Маньчжурии, вернулась на родину, а в последующие два года заметно уменьшилось количество сотрудников КВЖД — здесь свою роль здесь сыграл мировой экономический кризис. Одновременно с этим резко сократилась численность рядов Северо-Маньчжурского комитета ВКП(б) и местной комсомольской организации.

Но, как отметил собеседник «Ленты.ру», главным фактором ослабления советского влияния в Северной Маньчжурии после конфликта 1929 года стало продолжение режимом Чан Кайши начатой еще в 1920 году политики китаизации Особого района Восточных провинций, где расселялась основная часть русских. Как пояснил Смирнов, китайцы прибирали к рукам образовательные и культурные учреждения КВЖД, усиливали подготовку собственных технических кадров и наращивали позиции в торгово-промышленной сфере.

Ослабление советских позиций в Северной Маньчжурии продолжилось после ее оккупации Японией в 1932 году и создания на ее территории марионеточного государства Маньчжоу-Го. Историк напомнил, что на одном из заседаний Политбюро, где решалась судьба КВЖД, нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов поставил вопрос ребром:

Либо продать, либо просрать! Сергей Смирнов доктор исторических наук

В результате в 1935 году советские права на КВЖД были вынужденно проданы правительству Маньчжоу-Го, а фактически — японцам.

Но в 1945 году СССР после краткосрочной войны с Японией добился от правительства Чан Кайши восстановления совместного управления дорогой. «Так продолжалось до 1952 года, когда СССР в соответствии с советско-китайским договором 1950 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи безвозмездно передал железную дорогу со всем ее имуществом и инфраструктурой Китайской Народной Республике», — резюмировал историк.

Скалистый склон на участке КВЖД в провинции Хэйлунцзян. Китай, 1903-1913 годы Фото: SMU Central University Libraries / Wikimedia

Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) — советско-китайский военно-политический конфликт за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой, бывшей совместным советско-китайским предприятием. В ответ на захват летом 1929 года гоминьдановскими войсками генерала Чжан Сюэляна КВЖД в ходе последовавших боевых действий Красная армия разгромила противника. Подписанный 22 декабря 1929 года Хабаровский протокол завершил конфликт и восстановил существовавший до столкновений статус стратегически важной железной дороги.