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11:37, 21 июля 2024Наука и техника

95 лет назад началась война между СССР и Китаем. Чем она закончилась?

Фото: РИА Новости

Позиции Советского Союза в Северной Маньчжурии после победы над Китаем в военно-политическом конфликте 1929 года ослабли. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета Сергей Смирнов.

Ученый напомнил, что в открытом вооруженном противостоянии с Китаем за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД) победа оказалась за Советским Союзом. Этим были довольны как «красные», так и «белые» члены российской диаспоры в Маньчжурии, поскольку все они не очень любили китайцев. После подписания Хабаровского протокола в декабре 1929 года в управлении КВЖД был восстановлен прежний порядок.

При этом часть советских железнодорожных сотрудников и русских эмигрантов, оказавшихся на КВЖД в 1929 году, потеряли работу. Некоторые активные противники большевиков были вынуждены уехать за пределы Маньчжурии, поскольку там усилилась деятельность советских спецслужб.

Китайские войска во время конфликта на КВЖД. 1929 год

Китайские войска во время конфликта на КВЖД. 1929 год

Фото: Soviet forces / Wikimedia

Во время конфликта советские спецслужбы только с западной линии КВЖД (наиболее пострадавшей) вывезли в СССР около 400 человек, включая советских граждан, отказавшихся оставить работу на дороге. Подавляющее большинство этих людей отправилось в ГУЛАГ, часть из них потом расстреляли.

Смирнов пояснил, что после конфликта на КВЖД из Маньчжурии уехали тысячи русских эмигрантов. Одни из них в поисках лучшей и безопасной жизни перебирались в города Северного Китая или в Шанхай, другие — отправлялись в Америку или в Европу.

Но в то же время позиции советской стороны в полной мере не восстановились

Сергей Смирновдоктор исторических наук

Часть советских граждан, живших в Северной Маньчжурии, вернулась на родину, а в последующие два года заметно уменьшилось количество сотрудников КВЖД — здесь свою роль здесь сыграл мировой экономический кризис. Одновременно с этим резко сократилась численность рядов Северо-Маньчжурского комитета ВКП(б) и местной комсомольской организации.

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Но, как отметил собеседник «Ленты.ру», главным фактором ослабления советского влияния в Северной Маньчжурии после конфликта 1929 года стало продолжение режимом Чан Кайши начатой еще в 1920 году политики китаизации Особого района Восточных провинций, где расселялась основная часть русских. Как пояснил Смирнов, китайцы прибирали к рукам образовательные и культурные учреждения КВЖД, усиливали подготовку собственных технических кадров и наращивали позиции в торгово-промышленной сфере.

Ослабление советских позиций в Северной Маньчжурии продолжилось после ее оккупации Японией в 1932 году и создания на ее территории марионеточного государства Маньчжоу-Го. Историк напомнил, что на одном из заседаний Политбюро, где решалась судьба КВЖД, нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов поставил вопрос ребром:

Либо продать, либо просрать!

Сергей Смирновдоктор исторических наук

В результате в 1935 году советские права на КВЖД были вынужденно проданы правительству Маньчжоу-Го, а фактически — японцам.

Но в 1945 году СССР после краткосрочной войны с Японией добился от правительства Чан Кайши восстановления совместного управления дорогой. «Так продолжалось до 1952 года, когда СССР в соответствии с советско-китайским договором 1950 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи безвозмездно передал железную дорогу со всем ее имуществом и инфраструктурой Китайской Народной Республике», — резюмировал историк.

Скалистый склон на участке КВЖД в провинции Хэйлунцзян. Китай, 1903-1913 годы

Скалистый склон на участке КВЖД в провинции Хэйлунцзян. Китай, 1903-1913 годы

Фото: SMU Central University Libraries / Wikimedia

Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) — советско-китайский военно-политический конфликт за контроль над Китайско-Восточной железной дорогой, бывшей совместным советско-китайским предприятием. В ответ на захват летом 1929 года гоминьдановскими войсками генерала Чжан Сюэляна КВЖД в ходе последовавших боевых действий Красная армия разгромила противника. Подписанный 22 декабря 1929 года Хабаровский протокол завершил конфликт и восстановил существовавший до столкновений статус стратегически важной железной дороги.

Андрей Мозжухин
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