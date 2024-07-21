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03:20, 21 июля 2024Спорт

Нападающий ЦСКА и сборной России согласился перейти в европейский клуб

Нападающий ЦСКА и сборной России Чалов согласился перейти в греческий ПАОК
Федор Чалов

Федор Чалов. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов согласился перейти в греческий клуб ПАОК. Об этом сообщает РБК Спорт.

Европейский клуб, по данным источников, должен заплатить за игрока российской команде три миллиона евро. Сделку планируют завершить в ближайшие дни.

Журналист Иван Карпов сообщил, что заработная плата футболиста составит 1,3 миллиона евро за сезон. Кроме того, предусмотрены бонусы до 300 тысяч евро. Чалова могут представить до 24-го июля, отметил он.

Воспитанник ЦСКА Чалов выступает за команду с 2016 года . Он провел за армейцев 198 матчей и забил 76 голов. В 2022 году Чалов на правах аренды играл за швейцарский «Базель», где провел 14 матчей и забил четыре гола.

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      Сергей Грехов
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