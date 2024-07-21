Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Reuters: Байден решил выйти из президентской гонки только днем в воскресенье

Агентство Reuters приводит подробности того, как Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки.

Еще в субботу, 20 июля, 81-летний Байден намеревался продолжать борьбу за переизбрание, однако в воскресенье решил все же выйти из гонки. Отмечается, что часть сотрудников Белого дома были шокированы таким поворот событий. Еще утром 21 июля руководитель предвыборной кампании Байдена Квентин Фулкс в эфире канала MSNBC говорил, что действующий глава государства хочет бороться за переизбрание.

В настоящее время Байден проходит лечение от коронавирусной инфекции в своем доме в Рехобот-Бич (штат Дэлавэр).

О выходе из гонки американский лидер объявил днем (вечером по московскому времени) 21 июля. Он продолжит оставаться президентом до окончания срока, участвовать в выборах от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.