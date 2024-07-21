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15:46, 21 июля 2024Силовые структуры

Приезжего из Эстонии заподозрили в сексуальном насилии над российской девочкой

В Ивангороде силовики задержали приезжего из Нарвы за связь с подростком

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В приграничном городе Ивангород Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 61-летнего приезжего из соседней Нарвы в Эстонии по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, в полицию с заявлением о преступлении обратилась 38-летняя мать пострадавшего ребенка. После ее жалобы было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Задержанный, имеющий российское гражданство, ранее сожительствовал с матерью девочки в Ивангороде. С ним сейчас работают следователи.

18 июля сообщалось, что в Чувашии 54-летний педофил-рецидивист из Новочебоксарска получил 18 лет лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком.

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      Любовь Ширижик
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