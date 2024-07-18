Российский педофил-рецидивист получил срок в колонии за насилие над ребенком

В Чувашии педофил-рецидивист получил 18 лет колонии за насилие над ребенком

В Чувашии 54-летний педофил-рецидивист из Новочебоксарска получил 18 лет лишения свободы за сексуальное насилие над ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Фигурант уже имел судимость по аналогичной статье и в 2018 году вышел на свободу и находился под административным надзором.

По данным следствия, осужденный страдает расстройством сексуального предпочтения педофилией, при этом он вменяемый и может осознавать общественную опасность своих действий.

Как установил суд, вечером 6 ноября 2023 года осужденный изнасиловал 11-летнюю девочку на спортивной площадке, расположенной на улице Строителей.

Ранее сообщалось, что на Алтае в Чойском районе суд приговорил 57-летнего жителя Новокузнецка к 12 годам лишения свободы за то, что он, придя в гости к родственникам, растлил семилетнюю девочку.