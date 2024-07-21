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18:48, 21 июля 2024Спорт

Раскрыт секрет идеального пресса Роналду

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Блогер Aseel Soueid раскрыл секрет идеального пресса нападающего сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его слова приводит Men Today.

Блогер рекомендовал провести комплексную тренировку футболиста, которая состоит из четырех суперсетов и 10 различных упражнений. В первом сете нужно сделать жим лежа и приседания — три подхода по 12 повторений. Второй сет состоит из разгибаний ног и сгибаний подколенных сухожилий — три подхода по 12 повторений.

Третий сет — это жим штанги лежа на наклонной скамье, выпады со штангой, взрывная тяга гантелей на грудь и отжимания. Последний сет состоит из разгибаний ног и сгибаний подколенных сухожилий.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, а также серебряным и бронзовым призером континентального первенства.

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      Анастасия Борисова
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