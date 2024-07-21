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13:44, 21 июля 2024Мир

Раскрыты новые подробности ранения Трампа

Врач Джексон заявил, что рана Трампа до сих пор иногда кровоточит
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Evan Vucci / AP

Член Конгресса США, бывший врач Белого дома Ронни Джексон раскрыл новые подробности ранения кандидата в президенты США Дональда Трампа. Его слова передает The Washington Post.

Джексон опубликовал документ, в котором он и другие соратники Трампа рассказали о медицинской помощи политику после покушения на него. Он уточнил, что ширина раны составила два сантиметра. По словам Джексона, она располагалась на хряще уха.

Конгрессмен подчеркнул, что на ранение не потребовалось накладывать швы. Однако, добавил он, рана до сих пор иногда кровоточит, поэтому на нее накладывают повязку.

Ранее Трамп впервые снял повязку с уха после покушения. На митинге в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган он выступил с пластырем телесного цвета на ухе.

13 июля на Трампа было совершено покушение. Во время его выступления на митинге в Пенсильвании неизвестный открыл огонь. Кандидат в президенты был ранен в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

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