Стала известна судьба собранных штабом Байдена денег

AP: собранными штабом Байдена деньгами сможет распорядиться Камала Харрис

Собранные на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена десятки миллионов долларов могут перейти вице-президенту Камале Харрис, если она сменит Байдена на посту кандидата в президенты от демократов. Об этом заявили эксперты, передает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что она сможет распоряжаться судьбой денег, поскольку предвыборный счет был зарегистрирован на имена Байдена и Харрис. По последним данным, в распоряжении нынешней избирательной кампании находится 91 миллион долларов. В то же время эксперты опасаются, что демократы рискуют лишиться почти всех пожертвований в случае, если Харрис останется кандидатом на пост в вице-президенты или выйдет из президентской гонки.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден решил выйти из президентской гонки. Американский лидер останется на посту до окончания срока полномочий и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день стало известно, что участвовать в выборах от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис.