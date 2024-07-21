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14:06, 21 июля 2024Силовые структуры

Свидетель рассказала о допросах находившихся в «Крокусе» во время теракта людей

СК продолжает допросы людей, находившихся в «Крокусе» во время теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости С потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проведут экспертизы

Фото: Евгений Одиноков /  РИА Новости

Следователи продолжают допросы людей, находившихся в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время нападения террористов. Об этом ТАСС рассказала Анастасия Родионова, оказавшая очевидцем тех событий и признанная по делу свидетелем.

По ее словам, расследование уголовного дела пока не завершено. Также следствие намерено провести судебно-медицинские экспертизы с пострадавшими после окончания их лечения и получения врачебных документов. Потерпевшими признаны более 1,7 тысячи человек. В качестве свидетелей допрошены свыше 800 человек. Проведены более 20 обысков, 65 осмотров мест происшествия и назначено свыше 650 различных судебных экспертиз.

В МЧС заявили, что автоматические системы пожаротушения «Крокуса» не сработали при теракте, так как не были предназначены для тушения поджогов с использованием горючих жидкостей. В ведомстве добавили, что террористы использовали для поджога бензин или коктейли Молотова.

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      Любовь Ширижик
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