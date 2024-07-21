С потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проведут экспертизы

Следствие проведет судмедэкспертизы с потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

Следствие проведет судебно-медицинские экспертизы с потерпевшими по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Уточняется, что экспертизы проведут после окончания лечения потерпевших и получения всех медицинских документов.

Как сообщает источник, ранее в другом постановлении суда говорилось, что потерпевшими признали и допросили в этом статусе более 1,7 тысячи человек. При этом в качестве свидетелей допросили более 800 человек. Кроме того, специалисты провели более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия и назначили более 650 различных судебных экспертиз.

Ранее в МЧС заявили, что автоматические системы пожаротушения «Крокуса» не сработали при теракте, так как не были предназначены для тушения поджогов с использованием горючих жидкостей. В ведомстве добавили, что террористы использовали для поджога бензин или коктейли Молотова.