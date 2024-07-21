Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:39, 22 июля 2024Мир

Трамп призвал Байдена покинуть Белый дом

Трамп: Байден не может продолжать управлять США после выхода из гонки

Фото: Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Джо Байден должен покинуть Белый дом.

«Кто сейчас управляет нашей страной? Это не мошенник Джо, он понятия не имеет, где находится. Если он не сможет баллотироваться, то не сможет и управлять нашей страной», — написал политик.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден намерен отработать свой срок до конца. С призывом уйти из Белого дома сразу после объявления о выходе из президентской гонки к Байдену обратился спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По его мнению, если Байден не может претендовать на переизбрание, то он не должен и оставаться во главе государства.

21 июля Байден объявил о том, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента Камалу Харрис.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по территории России почти 80 беспилотников

      В Турции призвали лишить гражданства Константинопольского патриарха

      Раскрыт «портрет» мигранта в России

      Россиянину дали срок за забитых 24 года назад кувалдой школьниц

      В российском регионе объявили воздушную тревогу

      Учительницу посадили на четыре года за секс с 13-летним учеником в классе

      Голландец проехался по России на «советском вездеходе» и описал впечатления

      Момент попытки атаки на нефтезавод в курортном российском городе попал на видео

      Москвичей предупредили о самом холодном дне на неделе

      Стало известно о новой серии взрывов над курортным российским городом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше