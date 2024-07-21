Трамп призвал Байдена покинуть Белый дом

Трамп: Байден не может продолжать управлять США после выхода из гонки

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Джо Байден должен покинуть Белый дом.

«Кто сейчас управляет нашей страной? Это не мошенник Джо, он понятия не имеет, где находится. Если он не сможет баллотироваться, то не сможет и управлять нашей страной», — написал политик.

Ранее в Белом доме заявили, что Байден намерен отработать свой срок до конца. С призывом уйти из Белого дома сразу после объявления о выходе из президентской гонки к Байдену обратился спикер Палаты представителей Майк Джонсон. По его мнению, если Байден не может претендовать на переизбрание, то он не должен и оставаться во главе государства.

21 июля Байден объявил о том, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента Камалу Харрис.