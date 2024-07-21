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13:03, 21 июля 2024Спорт

Трансфер сербского футболиста в «Зенит» оказался на грани срыва из-за правительства России

Трансфер серба Илича в «Зенит» оказался на грани срыва из-за правительства РФ
Иван Илич

Иван Илич. Фото: Fabio Ferrari / Globallookpress.com

Трансфер сербского футболиста Ивана Илича из итальянского «Торино» в «Зенит» оказался на грани срыва из-за правительства РФ. Об этом сообщает Sportal со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что трансфер был приостановлен правительством из-за высокой стоимости игрока. Кремль считает, что столь крупная сделка может привлечь излишнее внимание к стране на фоне текущей геополитической ситуации и санкций со стороны Евросоюза.

Ранее появлялась информация о том, что сделка уже состоялась. Сумма трансфера должна составить около 25 миллионов евро с учетом бонусов.

23-летний Илич выступает за «Торино» с зимы 2023 года. В завершившемся сезоне Серии А сербский футболист принял участие в 31 матче, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

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      Андрей Стрельцов
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