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02:10, 21 июля 2024Бывший СССР

В Киеве прошел митинг за демобилизацию военных ВСУ

«Страна.ua»: в Киеве прошел митинг за демобилизацию военных ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Киеве состоялась акция, участники которой требовали демобилизовать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно видео, которое опубликовало издание, в митинге приняли участие несколько десятков человек, большинство из них — женщины и дети. Они держали в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы солдат ВСУ. Митингующие также кричали, что «военнослужащие — это не рабы».

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о невозможности объявить демобилизацию в стране. По его словам, у украинской армии просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.

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      Марина Совина
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