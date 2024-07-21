«Страна.ua»: в Киеве прошел митинг за демобилизацию военных ВСУ

В Киеве состоялась акция, участники которой требовали демобилизовать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Согласно видео, которое опубликовало издание, в митинге приняли участие несколько десятков человек, большинство из них — женщины и дети. Они держали в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы солдат ВСУ. Митингующие также кричали, что «военнослужащие — это не рабы».

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о невозможности объявить демобилизацию в стране. По его словам, у украинской армии просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.