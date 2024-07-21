В ООН с беспокойством отреагировали на удар Израиля по Йемену

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность ударом Израиля по Ходейде на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости.
Он указал на возможной риск дальнейшей эскалации в регионе и призвал проявить сдержанность. В частности, Гутерреш заявил о необходимости избегать нападений, которые наносят ущерб гражданскому населению.
В результате удара Израиля по Ходейде на западе Йемена пострадали как минимум 80 человек, сообщили в министерстве здравоохранения движения «Ансар Алла» (хуситов). По их данным, большинство получили ранения из-за сильных пожаров.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль атаковал Йемен из-за пострадавшего от атаки хуситов гражданина. До этого, по его словам, движение атаковало Израиль более 200 раз.