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06:39, 21 июля 2024Мир

В ООН с беспокойством отреагировали на удар Израиля по Йемену

Генсек ООН Гуттерриш: глубоко обеспокен ударом Израиля по Йемену
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность ударом Израиля по Ходейде на западе Йемена. Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал на возможной риск дальнейшей эскалации в регионе и призвал проявить сдержанность. В частности, Гутерреш заявил о необходимости избегать нападений, которые наносят ущерб гражданскому населению.

В результате удара Израиля по Ходейде на западе Йемена пострадали как минимум 80 человек, сообщили в министерстве здравоохранения движения «Ансар Алла» (хуситов). По их данным, большинство получили ранения из-за сильных пожаров.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль атаковал Йемен из-за пострадавшего от атаки хуситов гражданина. До этого, по его словам, движение атаковало Израиль более 200 раз.

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      Сергей Грехов
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