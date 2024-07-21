В России указали на сложность обмена осужденного на 16 лет журналиста WSJ Гершковича

Политолог Шафир заявил, что обменять журналиста Гершковича будет сложно

Обменять журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича на российского заключенного в США будет сложно. Об этом заявил политолог, журналист-международник Тимур Шафир в интервью радио «Говорит Москва».

«В США в настоящий момент не содержатся в заключении люди (граждане России), которые обвиняются в шпионаже», — указал эксперт. Он также заявил, среди тех, кого могли бы обменять на Гершковича, — лица, обвиняемые в покушениях и финансовых махинациях.

По мнению Шафира, необходим «равнозначный» обмен заключенными между странами.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева порассуждала о возможной судьбе Гершковича. По ее мнению, осужденного журналиста могут этапировать в мордовскую колонию. Меркачева также предположила, что сотрудника WSJ могут обменять.

19 июля Свердловский суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии. Его обвинили в шпионаже. По данным следствия, в марте 2023 года журналист приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ, чтобы собрать секретные сведения об оборонном предприятии «Уралвагонзавод».