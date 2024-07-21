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17:34, 21 июля 2024Мир

В России указали на сложность обмена осужденного на 16 лет журналиста WSJ Гершковича

Политолог Шафир заявил, что обменять журналиста Гершковича будет сложно

Фото: Petrov Sergey / news.ru

Обменять журналиста американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича на российского заключенного в США будет сложно. Об этом заявил политолог, журналист-международник Тимур Шафир в интервью радио «Говорит Москва».

«В США в настоящий момент не содержатся в заключении люди (граждане России), которые обвиняются в шпионаже», — указал эксперт. Он также заявил, среди тех, кого могли бы обменять на Гершковича, — лица, обвиняемые в покушениях и финансовых махинациях.

По мнению Шафира, необходим «равнозначный» обмен заключенными между странами.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева порассуждала о возможной судьбе Гершковича. По ее мнению, осужденного журналиста могут этапировать в мордовскую колонию. Меркачева также предположила, что сотрудника WSJ могут обменять.

19 июля Свердловский суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии. Его обвинили в шпионаже. По данным следствия, в марте 2023 года журналист приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ, чтобы собрать секретные сведения об оборонном предприятии «Уралвагонзавод».

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