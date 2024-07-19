В СПЧ порассуждали о дальнейшей судьбе приговоренного к 16 годам журналиста из США

Меркачева: журналиста Гершковича, скорее всего, этапируют в мордовскую колонию

Журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, скорее всего, этапируют в мордовскую колонию. О дальнейшей судьбе иностранца, приговоренного российским судом к 16 годам лишения свободы по делу о шпионаже, порассуждала член Совета по правам человека (СПЧ), журналист Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

Член СПЧ отметила, что в мордовской колонии больше всего иностранцев. Также она считает, что Гершковича обменяют, потому что об этом говорил президент России и это важно для WSJ. «Журналисты в США умеют добиваться от своего правительства действий. Думаю, они сделают все, чтобы Штаты спросили Россию об обмене на любых условиях», — заявила Меркачева.

Свердловский областной суд приговорил американского журналиста к 16 годам лишения свободы по уголовному делу о шпионаже.

По версии следствия, в марте 2023 года Гершкович приехал в Екатеринбург по заданию ЦРУ для сбора секретной информации о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод». Его интересовали данные по выпуску и ремонту военной техники.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.

