В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике ВСУ над Белгородской областью

В российском регионе уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

По данным ведомства, над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Атака была совершена около 11:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что берега Крыма атаковали десятки морских и летательных беспилотников. Отмечалось, что они были уничтожены.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о двух сбитых БПЛА ВСУ. Сообщалось, что пострадавших не было.