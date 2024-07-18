Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:49, 18 июля 2024Россия

В российском регионе уничтожили два беспилотника

Губернатор Богомаз заявил о двух сбитых в Брянском районе БПЛА ВСУ

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз рассказал, что силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Два дрона самолетного типа были уничтожены над Брянским районом российскими военными.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он

Утром 17 июля Богомаз также сообщил о пресечении атаки двух беспилотников. Он уточнил, что система ПВО поразила летательные аппараты в Суражском районе региона. По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова осудила попытку сорвать выступление Лаврова. Она сравнила работу ООН с балаганом

      Десятки воздушных и морских беспилотников атаковали российские регионы

      В России заваливший ЕГЭ школьник ушел из дома и оставил записку

      ФСБ предотвратила теракт в Донецке

      В России возбудили дело из-за обмана робота на торгах иностранными акциями

      В российском регионе мигрантам запретят работать сразу в шести сферах

      Российские солдаты ударили по военному аэродрому в Миргороде

      В Аргентине уволили чиновника за призывы к Месси извиниться

      Невесту обругали в сети за непристойное платье для венчания в церкви

      В российском регионе уничтожили два беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше