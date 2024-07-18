В российском регионе уничтожили два беспилотника

Губернатор Богомаз заявил о двух сбитых в Брянском районе БПЛА ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз рассказал, что силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотников. Два дрона самолетного типа были уничтожены над Брянским районом российскими военными.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он

Утром 17 июля Богомаз также сообщил о пресечении атаки двух беспилотников. Он уточнил, что система ПВО поразила летательные аппараты в Суражском районе региона. По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.