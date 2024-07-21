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21:01, 21 июля 2024Россия

В Севастополе объявлена ракетная опасность

Губернатор Развожаев предупредил жителей Севастополя о ракетной опасности

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о ракетной опасности. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — говорится в публикации, которая появилась в 20:41 по московскому времени. Спустя четыре минуты в Telegram-канале губернатора появилось сообщение об отмене ракетной опасности.

Ранее в тот же день ракетная опасность была объявлена в Белгороде, Белгородском районе, в Шебекино и Шебекинском округе. Жителей этих населенных пунктов призвали спуститься в подвалы до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь семь украинских беспилотников над Курской областью и один над Белгородской. Украинские войска предприняли попытки совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

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      Нина Ташевская
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