Fox News: гипотетическая война США и России из-за Украины станет катастрофой

Гипотетическая война США и России из-за конфликта на Украине станет катастрофой для всего мира. Об этом сообщает Fox News.

«США приближаются к войне с Россией из-за того, что взваливают на себя все больше обязательств перед Украиной. Этот конфликт грозит катастрофическими последствиями для всего мира», — передает телеканал.

Авторы материала добавили, что у Вашингтона «нет жизнеспособной военной стратегии» для победы в такого рода конфликте, так же, как и «в текущей ситуации на Украине». Также, по их мнению, у США и Североатлантического альянса «не хватит военных ресурсов» для одновременного сдерживания России и Китая.

Ранее экс-советник президента США Джон Болтон предрек, что США пойдут на уступки России по украинскому конфликту в случае переизбрания бывшего американского лидера Дональда Трампа. Он добавил, что подобные последствия переизбрания политика «будут разрушительными для Киева».

