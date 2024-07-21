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10:38, 21 июля 2024Мир

Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения COVID-19

Белый дом: состояние Байдена после заражения COVID-19 улучшается
СюжетБайден заболел:

Фото: Susan Walsh / AP

Состояние здоровья президента США Джо Байдена улучшается после заражения коронавирусом, однако он продолжает страдать от кашля. Об этом сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор, медицинское заключение опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Президент Байден по-прежнему испытывает слабый непродуктивный кашель и охриплость голоса, но общее состояние продолжает улучшаться», — отметил врач.

О'Коннор отметил, что даже при прохождении лечения от коронавируса, Байден «продолжает выполнять все свои президентские обязанности». Он подчеркнул, что пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура главы Белого дома остаются «абсолютно нормальными», а легкие — чистыми.

18 июля организаторы конференции UnidosUS заявили, что Джо Байден заразился коронавирусом. Также стало известно, что члены Демократической партии считают, что он заболел «в самое неподходящее время».

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      Дарья Устьянцева
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