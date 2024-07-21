ВС России взяли в кольцо два батальона ВСУ под Нью-Йорком в ДНР

«РГ»: два батальона ВСУ попали в окружение под Нью-Йорком в ДНР

Два батальона украинских войск попали в окружение под поселком Нью-Йорк Бахмутского района в Донецкой народной республике (ДНР), передает «Российская газета» со ссылкой на источники.

«Под Нью-Йорком в Донецкой народной республике (ДНР) оказались в окружении порядка двух украинских батальонов. Это значительные силы ВСУ, количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек», — сообщает издание.

5 июля аналитическая группа Deep State предрекла потерю ВСУ Нью-Йорка и Торецка из-за затруднительного положения армии Украины. Отмечалось, что Киев может потерять контроль над населенными пунктами при отсутствии серьезных решений со стороны руководства ВСУ.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил, что Украину ждет неизбежное поражение на поле боя. Он выразил уверенность, что ВСУ уже не удастся переломить ситуацию. Риттер отметил, что участники саммита НАТО признали свою неспособность обеспечить Киев всем необходимым ему оружием, в то время как у Москвы есть все, что ей требуется для борьбы.