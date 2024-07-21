Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:05, 21 июля 2024Бывший СССР

ВС России взяли в кольцо два батальона ВСУ под Нью-Йорком в ДНР

«РГ»: два батальона ВСУ попали в окружение под Нью-Йорком в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два батальона украинских войск попали в окружение под поселком Нью-Йорк Бахмутского района в Донецкой народной республике (ДНР), передает «Российская газета» со ссылкой на источники.

«Под Нью-Йорком в Донецкой народной республике (ДНР) оказались в окружении порядка двух украинских батальонов. Это значительные силы ВСУ, количество военнослужащих в них составляет более тысячи человек», — сообщает издание.

5 июля аналитическая группа Deep State предрекла потерю ВСУ Нью-Йорка и Торецка из-за затруднительного положения армии Украины. Отмечалось, что Киев может потерять контроль над населенными пунктами при отсутствии серьезных решений со стороны руководства ВСУ.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил, что Украину ждет неизбежное поражение на поле боя. Он выразил уверенность, что ВСУ уже не удастся переломить ситуацию. Риттер отметил, что участники саммита НАТО признали свою неспособность обеспечить Киев всем необходимым ему оружием, в то время как у Москвы есть все, что ей требуется для борьбы.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии констатировали провал антироссийских санкций

      В США предрекли Такеру Карлсону политическую карьеру

      Туристка сняла квартиру в Турции и наткнулась на «хозяина-извращенца»

      Служба безопасности Грузии стала опрашивать участников военных действий на Украине

      Полет французского бейсджампера в костюме ковра-самолета попал на видео

      Сотни ехавших из Монголии туристов застряли в российском регионе из-за обрушения моста

      Клуб из города Сельцо объяснил приезд бразильского футболиста-чемпиона в команду

      Эксперт оценил ситуацию на северо-западе ЛНР после взятия Розовки

      В России указали на сложность обмена осужденного на 16 лет журналиста WSJ Гершковича

      Китай и Филиппины договорились о статусе ржавого корабля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше