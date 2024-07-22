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09:27, 22 июля 2024Ценности

39-летнюю Кэти Перри в бикини сняли папарацци

Папарацци сняли певицу Кэти Перри в фиолетовом бикини на юге Франции

Фото: Backgrid / Legion-Media

Американская певица Кэти Перри попала в откровенном виде в объективы папарацци на отдыхе на юге Франции. Соответствующие кадры публикует The Sun.

Фотографы сняли 39-летнюю исполнительницу в фиолетовом бикини, состоящем из плавок и топа без подклада. Звезда продемонстрировала подтянутый живот с кубиками пресса и накачанные бицепсы. Также она надела шляпу, серьги и солнцезащитные очки.

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Кроме того, на снимках видно, что знаменитость проводила время со своим возлюбленным, британским киноактером Орландо Блумом.

Ранее в июле Кэти Перри снялась топлес для обложки своего нового альбома «143». Тогда певица позировала в прозрачном акриловом топе, который обнажал ее грудь.

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      Екатерина Ештокина
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