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18:01, 22 июля 2024Экономика

Российские топливные ассоциации попросили решить проблему с Аи-95

«Интерфакс»: РТС и АРБ попросили увеличить выпуск бензина Аи-95 из-за роста цен

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ассоциация товарных брокеров (АТБ, объединяет крупных частных топливных трейдеров России) и Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов рынка) обратились к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой решить проблему с непрекращающимся ростом биржевых цен на бензин Аи-92. Об этом со ссылкой на оба письма сообщает «Интерфакс».

РТС указывает, что производство и продажа на бирже марок Аи-92 и Аи-95 оторваны от структуры потребления. Обновление автопарка в России ведет к тому, что высокооктановые бензины пользуются все большим спросом.

Если доля производства Аи-95 в общей корзине бензинов пятого класса достигла 45 процентов, то в потреблении она составляет 57 процентов. Соответственно, при сохраняющейся структуре продажи бензин Аи-95 растет в цене значительно быстрее. Поэтому организация просит Новака повлиять как на структуру производства, так и на продажи на бирже.

В целом в АТБ согласны с таким выводом. Ассоциация указывает, что фактически социальным продуктом уже стал 95-й, а не 92-й бензин. Большая часть автомобилистов выбирает его, однако нефтезаводы (НПЗ) по-прежнему производят больше Аи-92.

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Проблему в объединении видят в отсутствии целей продаж по конкретным сортам топлива. Действующий минимальный объем продаж бензина на бирже при высоком спросе исполняется за счет бензина Аи-92.

Кроме того, у нефтяных компаний для получения демпферных выплат работает только предельная цена на Аи-92, соответственно, им выгоднее держать ее на уровне, а выгоду получать за счет Аи-95. Таким образом, АТБ предлагает установить нормативы продаж на бирже для двух сортов бензина, а в расчете демпферных выплат учитывать стоимость Аи-95.

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина Аи-92 опустилась на 1,21 процента, до 56 638 рублей за тонну, а Аи-95 подорожал на 0,14 процента, до 74 416 рублей, приблизившись к историческому максимуму.

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      Платон Щукин
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