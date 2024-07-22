Демократы оценили шансы ухода Байдена в отставку

Politico: нет ни малейшего шанса, что Байден планирует покинуть пост президента

Вероятность ухода президента США Джо Байдена в отставку крайне мала, так как американский лидер не рассматривает такое решение. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники из Демократической партии США.

«Нет ни малейшего шанса, что Джо Байден планирует уйти в отставку», — заявил один из источников.

В беседе с изданием сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь назвал «совершенно бесчестной и позорной чушью» призывы к Байдену покинуть пост президента со стороны Республиканской партии. Он добавил, что в то время, как американский лидер «принимает смелое и самоотверженное решение ради нации», республиканцы «мчатся ко дну».

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал Байдена уйти в отставку после того, как президент снял свою кандидатуру с выборов. С таким же призывом выступил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс.